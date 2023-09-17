بلدية سبسطية: عصابات الاستيطان بدأت ببناء حجري تمهيدا للسيطرة على مئات الدونمات

قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "عصابات الاستيطان بدأت ببناء حجري، تمهيدا لسيطرة على مئات الدونمات من أراضي سبسطية الناقورة دير شرف برقة".

وتقع سبسطية على بعد 12 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، على طريق السهل الساحلي الفلسطيني مع الطريق الشمالي الذي يربط بين نابلس وجنين والطريق المؤدي إلى وادي الأردن.

وتتمتع سبسطية التي تعتبر من أقدم البلدات الفلسطينية التي عايشتها الكثير من الحضارات والثقافات، بإطلالة جميلة ومشاهد خلابة تظهر فيها الأراضي الزراعية الخصبة.

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ويبلغ إجمالي المواقع المكتشفة في سبسطية حوالي 40 ويفرض الاحتلال سيطرته على 80% من المواقع الأثرية فيها، وذلك لوقوع الآثار في البلدة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، وبتصنيف للمواقع الأثرية ضمن المناطق "ج" الخاضعة لسيطرة الاحتلال الأمنية بحسب اتفاقية "أوسلو".

وتواجه بلدة سبسطية التاريخية، أضخم مشروع تهويدي للمواقع الأثرية فيها، حيث توجهت السلطة الفلسطينية برسالة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، للتدخل لوقف تنفيذ المخطط الاستيطاني والتهويدي للمواقع الأثرية في سبسطية المدرجة على لائحة المواقع التاريخية والتراثية ذات القيمة العالمية المتميزة في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين