إصابة صيادَين برصاص الاحتلال في بحر رفح

أصيب مساء اليوم الأحد، صيادين اثنين، إثر استهدافهما من قبل زوارق الاحتلال الحربية في بحر رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأكدت لجان الصيادين، في تصريح صحفي، إصابة الصياد مازن جميل حرب ونجله فارس، بأعيرة نارية من قبل زوارق الاحتلال الحربية، أثناء عملهم على قارب صيد، غربي ميناء رفح، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

اقرأ أيضا: الاحتلال يقمع فعاليات نصرة للأقصى شرق قطاع غزة

وتستهدف بحرية الاحتلال بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، بهدف حرمانهم من كسب لقمة عيشهم بأمن وسلام.

وتحظر بحرية الاحتلال على الصيادين الفلسطينيين الإبحار مسافات طويلة في عرض بحر غزة، وتستهدفهم بإطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين