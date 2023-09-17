المكبر يتطلع لبداية مثالية في افتتاح مشواره بكأس الاتحاد الآسيوي

غزة/ وائل الحلبي:

يفتتح جبل المكبر مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، عندما يلتقي الفتوة السوري، في المباراة التي تجري بينهما غدا الاثنين الساعة 7:00 بتوقيت فلسطين، على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية، في اطار المجموعة الأولى "غرب آسيا" التي تضم إلى جوارهما العهد اللبناني والنهضة العُماني.

المكبر يريد أن يستغل خبرات لاعبيه في الظهور بشكل قوي ولافت أمام بطل الدوري السوري، في ظل وجود مجموعة من أبرز نجوم الكرة الفلسطينية مع المكبر سواء من الموسم الماضي أو الذين تعاقد معهم بداية الموسم الحالي.

جبل المكبر يشارك للمرة الأولى في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعدما توج بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، ويريد تغيير الصورة التي ظهرت عليها الفرق الفلسطينية في المشاركات السابقة واجتياز دور المجموعات.

وكان شباب الخليل خرج من البطولة بعد الخسارة من أهلي حلب السوري بهدف مقابل اثنين، في المباراة الفاصلة التي جمعتهما في الدور التمهيدي والمؤهل للمجموعات، ليبقى المكبر ممثل فلسطين الوحيد في البطولة.

وخاض المكبر تدريبات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين تحت قيادة مدربه خضر عبيد الذي تولى مهمة تدريبه بعد ساعات من تتويج الفريق بلقب بطولة أبو عمار، ويتطلع إلى الاستفادة من خبرته الكبيرة في كأس الاتحاد الآسيوي لتحقيق نتائج تساعد الفريق في حجز بطاقة للتأهل للدور القادم.

وكان الاتحاد الآسيوي وزع 12 فريقا من غرب آسيا على 3 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات الثلاثة بالإضافة لأفضل فريق يحصل على المركز الثاني.