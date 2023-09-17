"فلسطين معكم"..حملة فلسطينية لإغاثة منكوبي المغرب وليبيا

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حاتم البكري، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا، والزلزال في المغرب، بعنوان: "فلسطين معكم".

وأوضح البكري في بيان صحفي، أن الوزارة باشرت بتنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الإعصار والزلزال، من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة، أو من خلال التبرع على أرقام حسابات صندوق الزكاة الفلسطيني في البنوك المحلية.

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ووجه البكري، نداء لأبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في هذه الحملة، وفق إمكانياتهم، لمساندة المنكوبين في المغرب وليبيا.

يذكر أن زلزالاً وفيضانا ضربا المغرب وليبيا على التوالي، أديا إلى مقتل وإصابة وفقدان الآلاف، وتدمير كبير طال آلاف المنازال، وأضرار واسعة في البنية التحية.

المصدر / فلسطين أون لاين