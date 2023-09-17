العيماوي في طريقه لتدريب أحد أندية غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يعقد مجلس إدارة نادي اتحاد دير البلح، اجتماعات مكثفة، لبحث تعيين مدرب جديد، بدلا الكابتن هاني المصدر، الذي أقيل من منصبه اليوم.

ودخل نادي اتحاد دير البلح، في مفاوضات مع الكابتن محمد العيماوي لتولي مهمة تدريب فريق الكرة، بانتظار الرد خلال ساعات بالموافقة أو الرفض.

ويعتبر العيماوي أحد الخيارات لإدارة اتحاد دير البلح، وفي حال لم يوافق، سيتم التواصل مع مدربين أخرين.

ويعمل مجلس إدارة الاتحاد على ترتيب أوراق فريق الكرة، في ظل تراجع نتائج الفريق، بتلقيه هزيمة وتعادلين في 3جولات، بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية.

المصدر / فلسطين أون لاين