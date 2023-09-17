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خدمات النصيرات يشكل جهازه الفني الجديد

17 سبتمبر 2023 . الساعة 18:44 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أعلن نادي خدمات النصيرات تشكيل الجهاز الفني الجديد لقيادة الفريق في المرحلة القادمة، بعد قبول استقالة الجهاز الفني السابق التي تقدم بها أول أمس بعد مباراته أمام خدمات خانيونس.

وكان الكابتن ناهض الأشقر المدير الفني السابق للفريق استقال رفقة جهازه المعاون، في ظل عدم تحقيق الفريق النتائج المرجوة بعد مرور حقق خلالهم الفريق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاثة وخسر مرة واحدة.

ومن المقرر أن يتولى الكابتن أحمد أبو سعيفان مهمة تدريب الفريق، وسيكون إلى جانبه الكابتن هاني مبروك مدربا مساعدا والكابتن محمد جابر معد بدني والكابتن أحمد الحاج مدربا لحراس المرمى.

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وتأمل جماهير خدمات النصيرات أن يساهم التغيير في تحقيق فريقها للنتائج المنتظرة منه والمنافسة بقوة للصعود إلى الدوري الممتاز وتفادي تكرار الأخطاء التي عانى منها في المواسم الماضي بعد هبوطه إلى الدرجة الأولى في موسم 2014/2015.

ويعد أبو سعيفان المدرب الثالث الذي يتولى تدريب خدمات النصيرات منذ بداية الموسم، حيث بدأ الفريق مشواره مع المدرب نادر النجار الذي أقيل بعد خسارة الفريق من خدمات خانيونس في دور الـ32 من كأس غزة، قبل أن يتولى الأشقر المهمة ويقود الفريق في مبارياته الستة السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كرة القدم #خدمات النصيرات #دوري غزة #جهاز فني

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