"لجنة فلسطين" في مجلس النوّاب الأردني تستقبل فريق كرة قدم مقدسي

استقبل رئيس "لجنة فلسطين" في مجلس النوّاب الأردني، فايز البصبوص، في مقر المجلس بالعاصمة عمّان اليوم الأحد، وفدا يمثل نادي "جبل المكبر" المقدسي.

وأكد البصبوص خلال استقباله للوفد على موقف الأردن "الداعم لتعزيز صمود الأشقاء في القدس"، مشددا على أن النادي "يمثل بيت المقدس بالتحديد... وندرك تماماً حجم التحديات والضغوطات التي يواجهها في ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة".

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ونقل بيان صدر عن "لجنة فلسطين" عقب اللقاء، أن رئيس وفد نادي "جبل المكبر" عبد الله السرخي، أكد أن "اختيار عمّان ملعباً بيتياً هو تأكيد على أن عمان والقدس توأمان، والأردن وفلسطين شعب واحد".

يشار إلى أن فريق نادي "جبل المكبر" وصل إلى الأردن ضمن استعداداته للمشاركة في دوري كأس الاتحاد الآسيوي.

المصدر / فلسطين أون لاين