الساحر نيمار يهدد مكانة الهداف رونالدو في الدوري السعودي

شقّ البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال، طريق مزاحمة نظرائه من نخبة لاعبي العالم في الدوري السعودي لكرة القدم، فتقاسم نجومية الجولة السادسة مع نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما ساهم الأول في صناعة أربعة من أهداف فريقه الستة، فيما انتزع الـ"دون" صدارة الهدافين، في فصل جديد من فصول الإثارة.

أربع دقائق فقط كانت كافية لنجم باريس سان جرمان سابقًا حتى يدشن بداية ساحرة مع الهلال، الذي أمطر منافسه الرياض، مستعيدًا الصدارة من براثن نمور جدة، الذين قادهم نجمهم الفرنسي كريم بنزيمة إلى تحقيق فوز صعب على الأخدود.

وفيما استعاد الأهلي جدة حضوره القوي بعد "نكسة" الخماسية أمام الفتح، مقتنصًا فوزًا مثيرًا من التعاون "المجتهد"، حقق النصر انتصاره الرابع تواليًا، مواصلاً تعويض تعثره في أول جولتين، ومحافظاً على وتيرة تهديفية مرتفعة، كان الرائد آخر ضحاياها، بعدما شرّع شباكه لثلاثية تقاسمها، تواليًا، السنغالي ساديو مانيه، والبرازيلي العائد أندرسون تاليسكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي اعتلى صدارة الهدافين بسبعة أهداف، متقدماً على زميله مانيه وقائد الهلال سالم الدوسري، ولكل منهما ستة أهداف.

بعد أسبوع فقط من ارتقائه إلى صدارة هدافي منتخب "السامبا" بـ79 هدفًا، متجاوزاً الجوهرة السوداء بيليه، وبحضور والده وعائلته وأصدقائه، واصل نيمار (31 عامًا)، توهجه الفني مؤكدًا جاهزيته الكاملة لمسابقة دوري أبطال آسيا التي يستهلها "الزعيم" الاثنين أمام نافباخور نامنجان الأوزبكي، بحثاً عن لقب خامس يعزز به رقمه القياسي في البطولة القارية.

وبعدما اطمأن لتقدم فريقه بثنائية نظيفة، وعلى وقع هتافات الجماهير الهلالية، دفع المدرب البرتغالي جورجي جيزوس بنجمه الموهوب في الدقيقة 64 بدلاً من مواطنه ديلغادو، وما هي إلا دقائق أربع، حتى بدأ نيمار بنثر لمساته السحرية، صناعةً، تمريرًا، وتسديدًا، ما أفرز رباعية ترجمها ناصر الدوسري، مالكوم، وسالم الدوسري مرتين.

قال نجم باريس سان جرمان الفرنسي، برشلونة الإسباني، وسانتوس سابقاً في فيديو مقتضب بثته صفحة الهلال على منصة إكس (تويتر سابقاً)، "سعيدٌ جدًا بالظهور الأول، وبالتمريرة الحاسمة، وسعيد أيضًا بالفوز الأول. نحن معًا، وأراكم في المرة المقبلة".

وبحسب جيزوس، فإن الجماهير لعبت دورًا لافتًا في تألق نيمار، "الدعم والتفاعل الكبيرين اللذين تقدمهما جماهيرنا أمر إيجابي ومؤثر ويحفز جميع اللاعبين سواء نيمار أو غيره".

الاحتضان الجماهيري الكبير لنيمار حظي أيضًا باهتمام صحيفة "أوغلوبو" البرازيلية التي قالت "سُمِعت في المدرجات هتافات باسم اللاعب، كما رُفعت لافتة تحمل صورة له مع عبارة: أعظم هدّافي البرازيل على مر العصور".

المصدر / فلسطين اونلاين