الحضور السعودي يطغى على الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا

يخوض النصر السعودي اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على نظيره بيرسيبوليس الإيراني الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي تنطلق مع مواطنيه الهلال والاتحاد الاثنين، إذ تشهد لفت أنظار سعودياً بعد تعاقدات ضخمة مع كبار اللاعبين الأجانب.

ووَقَع النادي الساعي إلى احراز اللقب الأول في تاريخه في مجموعة خامسة قويّة تضمّ إلى جانب بيرسيبوليس، الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكستاني.

وعادة ما يجد النصر صعوبة في مواجهات الأندية الإيرانية، إذ لعب 16 مباراة فانتصر في ست وخسر سبعاً وتعادل في ثلاث. كما ودّع البطولة أمام ناديين إيرانيين، أحدهما بيرسيبوليس الذي أقصاه بركلات الترجيح في نصف نهائي نسخة 2020، وهي أبعد مرحلة يصلها النصر في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا.

ويدخل النصر المباراة بصفوف مكتملة، معولاً على كوكبة من النجوم من البرازيلي أندرسون تاليسكا، الإيفواري سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وصولاً إلى السنغالي ساديو مانيه وغيره.

وفي نفس المجموعة، يحلّ الدحيل القطري ضيفاً على الاستقلال الطاجيكي في العاصمة دوشنبه.

ويظهر فريق المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو للمرة الـ12 على التوالي في البطولة منذ العام 2012 (رقم قياسي)، بيد أن الدور نصف النهائي هو أفضل ما حققه.

ويأمل بطل الدوري القطري البناء على النجاح الذي حققه في النسخة السابقة عندما بلغ نهائي الغرب (نصف نهائي البطولة) من أجل الوصول إلى النهائي.

ويعوّل الدحيل على الوافد الجديد البرازيلي فليبي كوتينيو النجم الأسبق لناديي ليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني، إلى جانب هداف النسخة السابقة من دوري أبطال آسيا الكيني مايكل أولونغا.

المصدر / فلسطين اونلاين