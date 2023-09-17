الدوري السعودي مصمم على خطف محمد صلاح من ليفربول

فتح مدير كرة القدم في رابطة دوري روشن السعودي، النيجيري مايكل إيمينالو، الباب أمام إمكانية التعاقد مستقبلًا مع نجم ليفربول، الجناح المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن "مو" أحد أفضل اللاعبين على هذا الكوكب.



وكانت صفقة المهاجم المصري موضع حديث الشارع الرياضي العالمي هذا الصيف، بعدما عرض عليه نادي الاتحاد السعودي عقدًا مذهلًا بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني؛ لكن ليفربول رفض إتمام الصفقة.



وقال إيمينالو في تصريحات أوردها موقع "vanguardngr" فيما يتعلق بعودة الأندية السعودية لمحاولة التعاقد مستقبلًا مع صلاح: "أولًا وقبل كل شيء، صلاح هو أحد أفضل اللاعبين على هذا الكوكب، لقد قلت من قبل، سرًا وعلنًا، إننا نرحب بأي شخص يرغب في القدوم إلى دوري روشن السعودي، ومن بينهم صلاح".



وتابع: "لكن علينا أن نفعل الأشياء بطريقة احترافية ومحترمة للغاية، هذا هو ما نحن هناك من أجله، وإذا لم يحدث ذلك، فهذا ليس لأننا لم نعد مُعجبين باللاعب، أو لأن لدينا مشكلة مع ليفربول، نحن نمضي قدمًا، لكننا لا نغلق أي باب، وإذا كانت هناك فرصة للقيام بذلك وإحضار محمد صلاح، سنكون ممتنين للغاية".



وحول استقطاب الدوري السعودي مؤخرًا لأبرز اللاعبين حول العالم، وما إذا كان الهدف النهائي من هذا هو مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا، أكد إيمينالو أن هذا حلمًا بعيد المنال، وأنه لم يشارك في أي محادثة على أي مستوى تشير إلى شيء من هذا القبيل.



وأضاف: "نحن نؤمن بأن كرة القدم مِلكٌ للجميع، كما هو الحال مع كأس العالم 2022 التي احتضنتها قطر العام الماضي، كان هناك شكوك ومخاوف، وانتهى الأمر بأن أصبحت واحدة من أفضل بطولات كأس العالم على الإطلاق"، وأكمل: "لا نشعر أننا بحاجة إلى اللعب في دوري أبطال أوروبا لنكون أحد أفضل الدوريات في العالم، لا تحتاج كرة القدم إلى المصادقة على دوري أبطال أوروبا حتى تُعتبر مُثيرة ورائعة".



وأضاف المدير الرياضي السابق لتشيلسي: "الأمور تتغير وتتطور؛ لكن كرة القدم هي كرة القدم، وستكون رائعة، سواء لُعبت في المملكة العربية السعودية أو في أنغولا أو في ميونخ أو في لندن، سيكون الأمر ممتعًا ويستحق كل شخص الحق في رؤية لاعبيه الأكثر إعجابًا وهم يلعبون على الهواء مباشرة".



وبالتطرق لرغبة بعض اللاعبين في عدم الذهاب إلى السعودية، قال إيمينالو: "لم يكن هناك حاجة إلى تفسير، لا تعلم ما الذي يحدث داخل عائلة كروية معينة، سواء كان الأمر شخصيًا أو مع أنديتهم، أو مع الأفراد وعائلاتهم، لا يمكننا أن نعرف على وجه اليقين"، موضحًا: "ما نعرفه هو أنك تقدم أفضل ما لديك، وتحاول العمل بأقصى جهد ممكن لوضع حجة مقنعة حول سبب انضمام اللاعب إلى المغامرة، ثم يتخذ اللاعب قراره، ولا نطلب المزيد من التوضيح".



وبالكلام عن طبيعة علاقته بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، رد مايكل: "لقد كنت فخورًا جدًا بكوني جزءًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعتبره أفضل منظمة رياضية في العالم، ولكن مثل أي شيء آخر، يجب أن يكونوا منفتحين ويرحبوا بالمنافسة؛ خاصة تلك المساعِدة في الصناعة التي يعملون فيها من أجل النمو والتحسن".



وبالسؤال عن توقعاته لدوري روشن في المرحلة المقبلة، قال إن الأمر لن يكون مجرد ومضة عابرة فيما يتعلق بالتطور المستمر؛ لأن كرة القدم لا تتوقف أبدًا، وفيما يتعلق بضم لاعبين آخرين، لا يتوقع مايكل أن تستمر موجة النشاط؛ لأن هناك 18 ناديًا لديهم 8 لاعبين أجانب يمكنهم ضمهم، ووقع العديد منهم عقودًا مدتها من سنتين إلى 4 سنوات، لذا سيكون هناك بعض الاستقرار في المسابقة.

المصدر / فلسطين اونلاين