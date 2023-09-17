غزة.. القوى تدعو لشدّ الرحال للمسجد الأقصى وتحذر من استفزازات الاحتلال

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الدعوات الصهيونية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى اليوم بمناسبة ما يسمى (رأس السنة العبرية) ومحاولات فرض الطقوس التلمودية العلنية في إطار التقسيم الزماني والمكاني.

واستنكرت "لجنة المتابعة"-وفق بيان صحفي صدر اليوم الأحد- دعوة قائد شرطة الاحتلال في القدس للمستوطنين بحمل السلاح، واعتبرت أن هذا يمثل نيّةً حقيقية مبيّتة لقتل الفلسطينيين.

وحذرت اللجنة من تداعيات هذه الاستفزازات التي لن تنتهي إلا بإشعال حرب دينية واسعة.

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ودعت أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه والدفاع عنه بكل الطرق والوسائل.

كما دعت لجنة المتابعة الشعوب العربية والاسلامية وكافة الأحرار في العالم إلى دعم صمود شعبنا على أرضه وحماية تراثه الوطني ومقدساته الدينية

وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي كافة بالتدخل لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ووجهت القوى الوطنية والإسلامية، التحية لأسرانا البواسل، وأعلنت عن دعمها المطلق لأي خطوات أو قرارات يتخذها الأسرى للحفاظ على أبسط حقوقهم.

وأكدت أن قضية الأسرى ستتبقى على رأس أولويات شعبنا ومكوناته، وأنه لن يتم السماح للعدو بالاستفراد بهم أو تجاوز الخطوط الحمراء معهم.

وفي الذكرى السنوية لمجزرة صبرا وشاتيلا، شددت القوى على أن شعبنا لن تهزمه المجازر ولن ترهبه، ولن تثنيه عن مواصلة طريقه في مشروعه الوطني التحرري.

المصدر / فلسطين أون لاين