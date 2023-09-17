أصبح بنكهة أوروبية.. دوري أبطال آسيا يشهد مشاركة كوكبة من النجوم

ستهل العديد من النجوم العالميين لخوض مغامرة جديدة في دوري أبطال آسيا بعد سنوات طويلة من التنافس في دوري أبطال أوروبا، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو الفائز بالبطولة الأوروبية خمس مرات، والذي يطمح لإضافة لقب قاري آخر إلى خزينته بعد غد الثلاثاء، عندما يلعب النصر السعودي أمام بيروزي الإيراني في بداية مشواره في بطولة لكرة القدم.



ويعد النصر واحدًا من 40 ناديًا من 20 دولة آسيوية تتنافس في 10 مجموعات اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين على لقب نسخة الموسم الحالي 2023-2024.



وسيضفي النجم البرتغالي، الذي فاز بألقابه الأوروبية مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، وعددٌ من اللاعبين البارزين الذين انضموا للدوري السعودي بريقًا على المسابقة القارية التي تنطلق الأسبوع الجاري.



ويضم نادي السد، ممثل الكرة القطرية بالبطولة الآسيوية، العديد من النجوم المميزين في تشكيلته، على غرار الجناح الإكوادوري غونزالو بلاتا القادم من بلد الوليد الإسباني، ولاعب بورتو البرتغالي السابق الكولومبي ماتيوس أوريبي، والظهير الأيسر البرازيلي باولو أوتافيو



ويتأهل المتصدرون إلى دور الـ16 بجانب أفضل 3 فرق حاصلة على المركز الثاني على أمل حصد اللقب والجائزة المالية التي تبلغ 4 ملايين دولار.



ويبدو هذا مبلغًا زهيدًا مقارنة بالأموال الطائلة التي أنفقتها الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين مخضرمين لتعزيز المسابقة التي تصنف من بين الأفضل في القارة.



ويعد الهلال، الذي تعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو الشهر الماضي، أنجح فرق المسابقة برصيد أربعة ألقاب وخسر النهائي الأخير أمام أوراوا رد دياموندز الياباني.



ويضم الفريق، الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، 12 لاعبًا مثلوا السعودية في كأس العالم 2022 وعزز صفوفه بالتعاقد مع ألكسندر متروفيتش وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش.



ويستهل الهلال مشواره في البطولة غدًا الإثنين أمام نافباهور الأوزبكي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا مومباي سيتي وناساجي مازاندران الإيراني. وسيكون بمقدوره الدفع بستة لاعبين أجانب (أحدهم يشترط أن يكون لاعبًا آسيويًا) بعدما خفف الاتحاد الآسيوي للعبة من القواعد ذات الصلة.

المصدر / فلسطين اونلاين