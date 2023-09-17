ملعب بمواصفات دولية في غزة

غزة/ وائل الحلبي:

قال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إنه تم مخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإرسال لجنة من الخبراء لاختيار ملعب في غزة تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لاستضافة مباريات المنتخب الوطني والفرق الفلسطينية أمام المنتخبات والفرق التي ترفض المرور إلى الضفة الغربية بموافقة الاحتلال.

وأضاف الرجوب في حديث تلفزيوني أن الاتحاد الآسيوي فرض على فريق جبل المكبر خوض مباراتيه أمام الفتوة السوري والعهد اللبناني على ملاعب محايدة، في ظل القوانين الصارمة من سوريا ولبنان وحظر سفر مواطنيها من خلال معابر يسيطر عليها الاحتلال.

وأوضح أن الاتحاد قرر ايجاد حل من خلال طلب لجنة من الاتحاد الآسيوي للتوجه إلى غزة على أن تقوم بزيارة الملاعب فيها، وتحديد الملعب الأنسب للمواصفات الدولية، على أن يتم توفير احتياجاته في حال عدم استيفاء كافة الشروط التي يضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد الرجوب أن الملعب البيتي للمنتخبات والفرق الفلسطينية في غزة سيرفع الحرج عن المنتخبات والفرق العربية، التي ستتمكن من الدخول من خلال معبر رفح البري.

وكان شباب الخليل ودع منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال بعد قرار نقل مباراته البيتية أمام النهضة العُماني في مارس الماضي بعد قرار اللجنة المنظمة إقامة المباراة في العاصمة الأردنية عمّان، وتم اعتبار الفريق خاسرا بداعي عدم الحضور، فيما يلتقي غدا جبل المكبر نظيره الفتوة السوري على ستاد مدينة الزرقاء بالأردن في افتتاح دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي.