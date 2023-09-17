وظيفة شاغرة في المُنتدى الاجتماعي التنموي

إعلان توظيف صادر عن المُنتدى الاجتماعي التنموي يعلن فيه عن وظيفة مُساعد/ة تسويق رقمي لدعم جهود التسويق والترويج لمنصة أثر للتدريب الرقمي وفقاً لما يلي:
- المسمى الوظيفي: مُساعد/ة تسويق رقمي
- نوع العقد: دوام كلي
- المكان: المنتدى الاجتماعي التنموي – مدينة غزة
- مدة التعاقد: 12 شهر قابلة للتجديد
المهام الأساسية:
- العمل على تطبيق خطة التسويق الرقمي الخاصة بمنصة أثر للتدريب الرقمي بشكل شامل بما يضمن تحقيق أهدافها التسويقية وتعميق حضورها في مجال تقديم خدمة التدريب الرقمي .
- إعداد خُطط المحتوى لقنوات منصة أثر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطوير الأفكار المبتكرة بشكل دوري.
- إدارة عملية النشر اليومية وإدارة الردود والتفاعل مع الجمهور من خلال القنوات الرقمية وتطوير العلاقة مع الجمهور.
- العمل على بناء وتعزيز العلاقات مع المدربين/ات والمستفيدين/ات من منصة أثر وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة في صناعة التدريب الرقمي وتطوير فرص الشراكة والتعاون والتسويق المؤثر لتوسيع نطاق المنصة ومصداقيتها.
- العمل على تحسين المُحتوى على الموقع الإلكتروني للظهور بشكل أفضل في نتائج محركات البحث مثل جوجل.
- إدارة التسويق من خلال البريد الإلكتروني بما في ذلك إعداد محتوى النشرة وإرسال النشرة وتحديث قوائم المستفيدين من النشرة بشكل دوري وزيادتها.
- العمل على تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلانية عبر الإنترنت باستخدام Google Ads، فيسبوك، انستجرام و مراقبة أداء هذه الحملات وتحسينها بشكل مستمر.
- التأكد من سَلامة وسَلاسة تجربة المستخدم على الموقع الإلكتروني لمنصة أثر والتأكد من ملاءمتها لتطلعات المستخدمين/ات.
- متُابعة التطورات في مجال التسويق الرقمي وتحديث الاستراتيجيات وفقًا للتوجيهات الجديدة.
- إعداد تقارير دورية توضح أداء الحملات والجهود التسويقية الرقمية، واقتراح تحسينات استنادًا إلى البيانات.
المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة:
- درجة البكالوريوس/الدبلوم في وسائط مُتعدّدة في التسويق الرقمي، الإعلام الاجتماعي أو مجال ذي صلة.
- تدريبات مُوثّقة في التسويق الرقمي وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر ميزة إضافية.
- خبرة مُثبتة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التسويق الرقمي، سواء في مُنظمات غير ربحية أو قطاعات أخرى ذات صلة.
- القدرة على إعداد خطط المحتوى الرقمي الإبداعي بما يتناسب مع مختلف القنوات الرقمية.
- معرفة ومهارات عميقة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، مثل فيسبوك، إكس، انستجرام، لينكد إن.
- القُدرة على تخطيط وتنفيذ أنشطة تسويق رقمي فعالة تستهدف الجمهور المستهدف ويجب أن يكون لديه/ا فهم جيد لكيفية استهداف الإعلانات وقياس أدائها.
- مهارات جمع وتحليل البيانات الرقمية لقياس أداء الحملات وتقديم تقارير دورية. يجب أن يكون لديه/ا فهم جيد لأدوات تحليل البيانات والقُدرة على استخدامها بشكل فعال.
- مهارات التفاعل مع الجمهور وتطوير المجتمعات الرقمية التفاعلية.
- القُدرة على العمل بشكل فعال ضمن فريق التسويق والتنسيق مع أعضاء الفريق الآخرين.
- مهارات التصميم وتحرير الفيديو الأساسية تشكل قيمة مُضافة.
- الوعي بأمن المعلومات و البيانات على الإنترنت والالتزام بمعايير حماية البيانات والخصوصية.
- إتقان اللُّغة العربية والإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات الوظيفة.
طريقة التسجيل
إذا كنت/ي مهتم/ة وتجد/ي في نفسك مؤهلاً/ة لهذه الوظيفة يُرجى مراعاة التالي:
- إرسال سيرة ذاتية مُحدّثة تتضمن الخبرات والمعلومات الشخصية والمهارات الخاصة بك/ي وحساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأي مرفقات مُفيدة.
- إرسال المرفقات المطلوبة بموعد الى البريد الإلكتروني التالي:
- يجب الإشارة إلى الوظيفة (مُساعد/ة تسويق رقمي) في سطر الموضوع.
- ينتهى التسجيل يوم الثلاثاء 19/9/2023 الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي
- سيتم الاتصال بالمرشحين/ات لإجراء مقابلة فقط.
- المُنتدى يشجع النساء والأشخاص ذوي الإعاقة للمُنافسة على فرص العمل المُعلنة لديه