وظيفة شاغرة في المُنتدى الاجتماعي التنموي

إعلان توظيف صادر عن المُنتدى الاجتماعي التنموي يعلن فيه عن وظيفة مُساعد/ة تسويق رقمي لدعم جهود التسويق والترويج لمنصة أثر للتدريب الرقمي وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: مُساعد/ة تسويق رقمي

- نوع العقد: دوام كلي

- المكان: المنتدى الاجتماعي التنموي – مدينة غزة

- مدة التعاقد: 12 شهر قابلة للتجديد

المهام الأساسية:

- العمل على تطبيق خطة التسويق الرقمي الخاصة بمنصة أثر للتدريب الرقمي بشكل شامل بما يضمن تحقيق أهدافها التسويقية وتعميق حضورها في مجال تقديم خدمة التدريب الرقمي .

- إعداد خُطط المحتوى لقنوات منصة أثر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطوير الأفكار المبتكرة بشكل دوري.

- إدارة عملية النشر اليومية وإدارة الردود والتفاعل مع الجمهور من خلال القنوات الرقمية وتطوير العلاقة مع الجمهور.

- العمل على بناء وتعزيز العلاقات مع المدربين/ات والمستفيدين/ات من منصة أثر وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة في صناعة التدريب الرقمي وتطوير فرص الشراكة والتعاون والتسويق المؤثر لتوسيع نطاق المنصة ومصداقيتها.

- العمل على تحسين المُحتوى على الموقع الإلكتروني للظهور بشكل أفضل في نتائج محركات البحث مثل جوجل.

- إدارة التسويق من خلال البريد الإلكتروني بما في ذلك إعداد محتوى النشرة وإرسال النشرة وتحديث قوائم المستفيدين من النشرة بشكل دوري وزيادتها.

- العمل على تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلانية عبر الإنترنت باستخدام Google Ads، فيسبوك، انستجرام و مراقبة أداء هذه الحملات وتحسينها بشكل مستمر.

- التأكد من سَلامة وسَلاسة تجربة المستخدم على الموقع الإلكتروني لمنصة أثر والتأكد من ملاءمتها لتطلعات المستخدمين/ات.

- متُابعة التطورات في مجال التسويق الرقمي وتحديث الاستراتيجيات وفقًا للتوجيهات الجديدة.

- إعداد تقارير دورية توضح أداء الحملات والجهود التسويقية الرقمية، واقتراح تحسينات استنادًا إلى البيانات.

المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة:

- درجة البكالوريوس/الدبلوم في وسائط مُتعدّدة في التسويق الرقمي، الإعلام الاجتماعي أو مجال ذي صلة.

- تدريبات مُوثّقة في التسويق الرقمي وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر ميزة إضافية.

- خبرة مُثبتة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التسويق الرقمي، سواء في مُنظمات غير ربحية أو قطاعات أخرى ذات صلة.

- القدرة على إعداد خطط المحتوى الرقمي الإبداعي بما يتناسب مع مختلف القنوات الرقمية.

- معرفة ومهارات عميقة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، مثل فيسبوك، إكس، انستجرام، لينكد إن.

- القُدرة على تخطيط وتنفيذ أنشطة تسويق رقمي فعالة تستهدف الجمهور المستهدف ويجب أن يكون لديه/ا فهم جيد لكيفية استهداف الإعلانات وقياس أدائها.

- مهارات جمع وتحليل البيانات الرقمية لقياس أداء الحملات وتقديم تقارير دورية. يجب أن يكون لديه/ا فهم جيد لأدوات تحليل البيانات والقُدرة على استخدامها بشكل فعال.

- مهارات التفاعل مع الجمهور وتطوير المجتمعات الرقمية التفاعلية.

- القُدرة على العمل بشكل فعال ضمن فريق التسويق والتنسيق مع أعضاء الفريق الآخرين.

- مهارات التصميم وتحرير الفيديو الأساسية تشكل قيمة مُضافة.

- الوعي بأمن المعلومات و البيانات على الإنترنت والالتزام بمعايير حماية البيانات والخصوصية.

- إتقان اللُّغة العربية والإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات الوظيفة.

طريقة التسجيل

إذا كنت/ي مهتم/ة وتجد/ي في نفسك مؤهلاً/ة لهذه الوظيفة يُرجى مراعاة التالي:

- إرسال سيرة ذاتية مُحدّثة تتضمن الخبرات والمعلومات الشخصية والمهارات الخاصة بك/ي وحساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأي مرفقات مُفيدة.

- إرسال المرفقات المطلوبة بموعد الى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- يجب الإشارة إلى الوظيفة (مُساعد/ة تسويق رقمي) في سطر الموضوع.

- ينتهى التسجيل يوم الثلاثاء 19/9/2023 الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي

- سيتم الاتصال بالمرشحين/ات لإجراء مقابلة فقط.

- المُنتدى يشجع النساء والأشخاص ذوي الإعاقة للمُنافسة على فرص العمل المُعلنة لديه