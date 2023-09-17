إقالة الكابتن هاني المصدر بصورة مفاجئة

دير البلح/ مؤمن الكحلوت:

قرَّر مجلس إدارة اتحاد دير البلح إقالة الجهاز الفني لفريق كرة القدم، بقيادة الكابتن هاني المصدر.

وجاء قرار الإدارة، بسبب سوء نتائج الفريق في الجولات الأخيرة بدوري الدرجة الأولى، وتمنَّى المجلس التوفيق للكابتن المصدر وجهازه المعاون في المرحلة القادمة.

وحقَّق اتحاد دير البلح الفوز في الجولات الثلاث الأولى، قبل أن تتراجع النتائج ويتعرَّض لهزيمة، ومن ثم تعادلين.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويتطلع للتواجد في المنطقة الدافئة، بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.