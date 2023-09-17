متى إجازة المولد النبوي الشريف في فلسطين؟

يترقب المسلمون ذكرى مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك بإحياء سننه وسماع سيرته العطرة وسماع المحاضرات والندوات والمقاطع عن شخصه وسيرته العطرة.

وبهذه المناسبة يترقب كثر، خلال الأيام المقبلة، يحدّد فيه موعد عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر/ أيلول الحالي.

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وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ د. محمد حسين، أعلن عن "يوم الجمعة المتمم لشهر صفر لعام 1445هـجري، وأن يوم السبت (16/9/2023) هو الأول من شهر ربيع الأول، وعليه تكون الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام، الموافق ليوم الأربعاء 27/9/2023".

وفي هذا السياق، انتهز المفتي العام هذه المناسبة العطرة للتأكيد على "دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشدِّ الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال وغلاة المتطرّفين والمستوطنين ضده".

المصدر / فلسطين أون لاين