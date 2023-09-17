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السلطات الليبية تعلن عدد البنايات المدمَّرة جرَّاء السيول في درنة

17 سبتمبر 2023 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
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السلطات الليبية تعلن عدد البنايات المدمرة جرّاء السيول في درنة

قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية: "إن الفريق المكلَّف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في مدينة درنة قدَّر العدد الإجمالي للمباني المتضررة من السيول والفيضانات بنحو 1500 من إجمالي 6142 مبنى في المدينة".

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وأوضح الفريق في إحصائية أولية، أن عدد المباني المدمَّرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى وبشكل جزئي 211 وحوالي 398 مبنى غمرها الوحل، كما تقدَّر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بستة كيلومترات مربعة.

المصدر / وكالات
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