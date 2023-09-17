مع غياب ميسي.. أتلانتا يسحق إنتر ميامي بخماسية

تعرض إنتر ميامي لأول خسارة منذ وصول ليونيل ميسي بتعرضه لهزيمة ثقيلة 5-2 أمام أتلانتا يونايتد في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم في غياب النجم الأرجنتيني للراحة يوم السبت.

وانتهت سلسلة من 12 مباراة متتالية لإنتر ميامي دون هزيمة بجميع المسابقات وبدا متأثرا بغياب ميسي الذي لم يسافر إلى أتلانتا للإرهاق بعد الفترة الدولية.

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وسجل ليوناردو كامبانا ثنائية إنتر الذي تأخر 3-1 في الشوط الأول أمام أتلانتا صاحب المركز السادس بالقسم الشرقي.

ويقبع إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بنفس القسم برصيد 28 نقطة من 27 مباراة، بفارق سبع نقاط عن مراكز التأهل للأدوار الإقصائية.

المصدر / وكالات