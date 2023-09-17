الأشغال بغزة تستعرض آخر مستجدات بناء المدن المصرية

استعرض وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزّة جواد الأغا، صباح يوم الأحد، آخر مستجدات بناء المدن المصرية في قطاع غزّة وعدد الوحدات السكنية فيها.

وقال في حديث لإذاعة صوت الأقصى المحلية: إنّ "المشروع المصري للإسكان حسب المخطط الأولي له، بناء 117 عمارة بإجمالي 2570 وحدة سكنية في ثلاثة مناطق وهي الزهرة وجباليا وبيت لاهيا".

وأوضح أنّه "عند بدء التنفيذ على أرض الواقع تم البدء في ثلاثة مناطق بعدد مختلف عن العدد المخطط له كمرحلة أولى"، مُضيفًا: "لا يوجد جدول زمني لاستكمال هذه الوحدات، والمخطط الأولي كان 2570 وحدة سكنية وما هو على أرض الوقع حاليًا 1492 وحدة تقريبًا".

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وذكر أنّ اللجنة المصرية للإعمار الموجودة بغزّة هي من تشرف على تنفيذ أعمال الانشاء من خلال مقاولين فلسطينيين، مُشدّدًا على أنّه لا يوجد أيّ اتفاق على توزيع الشقق المصرية وقريبًا سيكون هناك لقاء مع الاشقاء المصريين للاتفاق على آليات توزيعها.

وتابع: "أعددنا تصور مستند إلى تجاربنا السابقة منذ عام 94 وكيفية الاستفادة من مشاريع الاسكان المختلفة ورفعناه للأشقاء في مصر وقريبًا سيكون اتفاق على الآليات وطريقة التقديم"، ملفتاً إلى أنه: "لا يوجد شيء يمكن الحديث فيه بخصوص آلية التوزيع وكل ما يتم تناقله عن وجود روابط الكترونية للتسجيل غير صحيحة".

المصدر / فلسطين أون لاين