مصر تفرج عن حارس أمن إسرائيلي اعتقلته في سيناء

أطلقت السلطات المصرية، الليلة الماضية، سراح حارس أمن إسرائيلي من سكان (حولون) قرب (تل أبيب)، بعد اعتقاله في معبر طابا نهاية الشهر الماضي بعد العثور على 5 رصاصات في حقيبته.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن: "الخارجية بذلت جهودًا كبيرة حتى تمكنت من الإفراج عن دانييل حاييم".

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واعتقل حاييم في الرابع والعشرين من أغسطس/ آب الماضي، بينما كان في طريقه لقضاء إجازته في سيناء، حيث أنه يعمل في شركة أمنية ويحمل رخصة سلاح، وبعد اعتقاله تم مصادرة هاتفه، وسمح لأصدقائه الذين كانوا برفقته بمواصلة رحلتهم.

ولفت الموقع إلى أن السلطات المصرية تعاملت مع المعتقل الإسرائيلي بقسوة، وأنها لم تطلق سراحه سريعًا بعد يوم أو يومين كما في حالات سابقة، ولا يعرف السبب في إطالة فترة اعتقاله.

المصدر / فلسطين أون لاين