فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يواصل محاصرة "بيتا" لليوم السادس مع استمرار اقتحام منازلها

توصيات بوضع إستراتيجية لتأمين السلع الغذائية وتعزيز المخازن في فلسطين

إحصاءات سوق العمل

احتفالًا بما يسمَّى "رأس السنة العبرية".. اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

مصر تفرج عن حارس أمن إسرائيلي اعتقلته في سيناء

مصرع طفلة دهساً من قبل سيارة نفايات في الخليل

أوسلو عقب 30 عامًا من الحصاد المر.. ماذا بعد؟

"حمادة": شعبنا موحد في الدفاع عن "الأقصى" ولن يتركه وحيدًا

الإعصار "لي" يضرب كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء وغرق الشوارع

الأونروا وتشكيل المجتمعات المحلية

الطقس: أجواء صيفية والحرارة حول معدَّلها العام

17 سبتمبر 2023 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
...
ميناء غزة (أرشيف)

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافياً بوجه عام، وألا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدَّلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اقرأ أيضاً: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الأحد 17 سبتمبر

اقرأ أيضاً: أسعار الخضراوات واللحوم والدجاج في أسواق غزة
 

طقس الأحد 17 سبتمبر

وهذه الليلة، يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفًا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الإثنين 18 سبتمبر

ويوم غدٍ الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدَّل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 19 سبتمبر

والثلاثاء المقبل؛ يكون الجو صافيًا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدَّل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 20 سبتمبر

والأربعاء نهاية الأسبوع، يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدَّلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #درجات الحرارة #أجواء صيفية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر