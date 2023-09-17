أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة وحالات اختناق جراء مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بـ الضفة الغربية المحتلة، فيما بلغ عن اعتقالات.

وبحسب مصادر محلية، داهمت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين في بلدة بيت عوا بالخليل، وبلدة العوجا شمالي أريحا، ودوار القرع، والمزرعة الغربية، وبيت ريما، في محافظة رام الله والبيرة، وفتشتها وعاثت بها خرابا.

وفي السياق، اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس، مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إنه تعامل مع 22 إصابة اختناقا بالغاز، خلال المواجهات مع الاحتلال في البلدة.

جاء ذلك بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بلدة بيتا، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

وكذلك اندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة بين الشباب وقوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وألقى شبان الحجارة خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في بلدة زبوبا غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة في طولكرم.

وأعلنت مصادر محلية إصابة الشاب عبد الله أبو عيشة بجراح في ظهره جراء اعتداء المستوطنين عليه بسكين، خلال مهاجمتهم لمنازل الفلسطينيين في تل ارميدة وسط الخليل.

وهاجم مستوطنون حارة السلايمة في البلدة القديمة بالخليل، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ناجح الرازم.

واعتقلت قوة إسرائيلية، الشابين زكريا أبو جاموس وعبد الله زقوت من مدينة طولكرم، وذلك خلال مرورهما عن حاجز قرب بلدة النبي إلياس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل ثلاثة شبان في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة من البلدة ونقلتهم إلى نقطة عسكرية قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي البلدة، فيما أغلق الاحتلال المدخل الغربي للبلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين