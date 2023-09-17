السلطات المصرية تطلق سراح إسرائيلي اعتقلته في سيناء

قالت وسائل إعلام عبرية، الليلة، إن السلطات المصرية أطلقت سراح إسرائيلي كانت قد اعتقلته الشهر الماضي في سيناء.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن السلطات المصرية أطلقت سراح الإسرائيلي دانييل حاييم (24 عامًا) من سكان (تل أبيب) الذي تم اعتقاله في سيناء نهاية الشهر الماضي بعد العثور على طلقات نارية بحوزته".

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فيما شكر وزير خارجية الاحتلال "إيلي كوهين"، السلطات المصرية على تعاونها، والإفراج عن الإسرائيلي المحتجز لديها.

يشار إلى أن "حاييم" يعمل حارس أمن وقد اعتقل قبل ثلاثة أسابيع في طابا في سيناء، عندما كان في طريقه للقيام برحلة مع أصدقائه، وتم القبض عليه على الجانب المصري من الحدود بعد اكتشاف رصاصات في حقيبته، زعم عقبها أن الرصاص تُرك بالخطأ في حقيبته.

المصدر / وكالات