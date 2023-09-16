أجهزة السلطة تعتقل نجل شهيد من "سرايا القدس" في جنين

اعتقلت عناصر من أجهزة السلطة، اليوم السبت، الشاب مصطفى أبو الرب (28 عامًا)، نجل الشهيد حمزة أبو الرب القائد في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من بلدة قباطية بجنين، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، أن عناصر من أجهزة السلطة بسيارة مدنية، قاموا باختطاف الشاب أبو الرب من منطقة باب حسبة قباطية، والاعتداء عليه؛ قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة.

والشهيد حمزة أبو الرب، أحد قادة سرايا القدس في بلدة قباطية، استشهد بتاريخ 27 كانون أول/ديسمبر عام 2002، بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال لعدة ساعات.

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ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 366 انتهاكا لأجهزة السلطة، بحق المواطنين خلال آب/أغسطس الماضي، أبرزها قتل الشاب عبد القادر زقدح (25) عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين