أنشيلوتي يحدد موعد عودة فينيسيوس للمشاركة مع ريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، اليوم السبت، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور سيعود للتدريبات الجماعية للفريق بالأسبوع المقبل وقد يشارك في ديربي مدريد في الـ 24 من الشهر الجاري أمام أتلتيكو، في الدوري الإسباني.



وكشف المدرب المخضرم عن سر الأهداف العديدة لنجمه الإنجليزي جود بيلينغهام، معترفًا بأنه شاهد العديد من مقاطع الفيديو لتحليل أدائه في الموسم الماضي، ووجد العديد من المزايا التي جعلته يسند دورًا جديدًا للاعب.



ويغيب فينيسيوس عن الملاعب منذ تعرّضه لإصابة عضلية في 25 أغسطس/آب الماضي، ومن وقتها يخضع اللاعب لعمليةِ تعافٍ يأمل في الانتهاء منها قبل الموعد الذي حدده الجهاز الطبي وهو ستة أسابيع.



وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم عشية مواجهة ريال سوسييداد الأحد في الليغا أن فينيسيوس يتعافى "بشكل جيد جدًا"، مبرزًا: "لا نريد استعجال عودته؛ لكنه تعافى تقريبًا، يزيد من وتيرة التدريبات وأعتقد أنه قد يشارك في جزء من المران الجماعي الأسبوع المقبل". وأشار إلى أن اللاعب "سوف يتعافى قبل الستة أسابيع المقررة".



وبسؤاله عن عدم وجود فينيسيوس بين المرشحين لجائزة "الأفضل" في الموسم الماضي أجاب أنشيلوتي مازحًا: "رأيته يبكي في غرفة خلع الملابس، فسألته عن السبب، فقال لي لأن اسمه ليس في هذه القائمة. كان حزينًا للغاية وبكى ثلاث أو أربع ساعات ولم نتمكن من نجعله يتوقف".



وأكد أنشيلوتي أن لاعب الفريق جود بيلينغهام "لن يفقد عقله" من كثرة الثناء الذي يتلقاه. وقال: "يتم تقييم بيلينغهام حاليًا على ما يفعله في الملعب. ربما لم يكن معروفًا هنا؛ لأنه كان يلعب في الدوري الألماني، ولم يكن يلعب دورًا كبيرًا كما يحدث الآن".



وتابع: "إنه في نادٍ ودوري مهمين ويقدم أداءً جيدًا للغاية. هذا لا يفاجئني. إنه لاعب شديد التركيز وجاد ومحترف. وليس من النوع الذي يمكن أن يفقد عقله وتركيزه إذا تحدث الناس عنه بصورة جيدة".



وكان تعديل مركز بيلينغهام أمرًا أساسيًّا في زيادة أرقامه التهديفية مع ريال مدريد، وهو ما تحدث عنه أنشيلوتي مع اللاعب بعد تحليل أدائه بالعودة إلى مقاطع فيديو من الموسم الماضي.



وقال أنشيلوتي في هذا الصدد: "تحدثنا بطبيعة الحال عن هذا الموضوع. لقد لاحظنا في مبارياته مع دورتموند أنه يتمتع بالقدرة على الوصول إلى منطقة المنافس ويشكل خطورة. تحدثنا معه عن ذلك في فترة الإعداد للموسم وهو يشعر بالارتياح في مركزه الجديد. إنه لاعب يتمتع بلياقة بدنية مهمة".