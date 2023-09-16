دراكسلر يقترب من الانتقال إلى الأهلي القطري

حل الألماني يوليان دراكسلر، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالعاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا للتوقيع على عقود انتقاله إلى نادي الأهلي وفق ما أكدته إدارة النادي القطري، اليوم السبت.



ووصل دراكسلر الدوحة عبر رحلة جوية قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، على أن يخضع اللاعب يوم غد الأحد للفحوص الطبية الروتينية، قبل ترسيم التحاقه بصفوف الأهلي وفق ما جاء في بيان رسمي نشره النادي الأخضر والأبيض.



وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى الدولي الألماني قد اتفق مع مسؤولي الأهلي على الانضمام إلى الفريق لمدة موسمين، بعدما اضطر لمغادرة باريس سان جيرمان، إثر خروجه من مخططات المدرب لويس إنريكي للموسم الجديد، ليصبح صاحب الـ29 عامًا أمام تجربة جديدة خارج أوروبا.



وكشفت مصادر ألمانية أن قيمة صفقة دراكسر إلى الأهلي قد تفوق الـ29 مليون يورو، وهذا ما يجعل ميركاتو النادي الباريسي مميزا من حيث المداخيل، بعد بيع عديد اللاعبين بمبالغ مهمة، على غرار ماركو فيراتي إلى العربي القطري مقابل 50 مليون يورو، ونيمار جونيور إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو.



ومقابل الاستفادة من أموال تحويل بعض اللاعبين، أنفق النادي الباريسي أموالا طائلة في الميركاتو الصيفي الماضي، للتعاقد مع نجوم جدد على غرار عثمان ديمبيلي وغونسالو راموس ولوكاس هيرناديز، بينما تعاقد مع لاعبين آخرين مجانا، في صورة ميلان سكرينيار وماركو أسينيو.



جدير بالذكر أن دراكسر لعب في الموسم الماضي مع بنفيكا بنظام الإعارة وتوج معه بلقب الدوري البرتغالي، وبعد عودته هذا الصيف خرج مبكرا من خطط إنريكي، ولم يشارك في أي من المباريات الودية التحضيرية التي لعبها الباريسي هذا الصيف، ليجبر على الرحيل رغم استمرار عقده حتى صيف العام المقبل.