أصيب شاب في هجوم للمستوطنين على المواطنين ومنازلهم في حي تل الرميدة وسط الخليل، نفذوه مساء اليوم السبت تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية في الخليل، أن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، اعتدوا على الشاب عبد الله راغب أبو عيشة، وطعنوه بسكين في ظهره ما تسبب بإصابته بجروح متوسطة.

وأفادت المصادر، بأن المستوطنين رشقوا المواطنين ومنازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما تسبب بتحطيم عدد من نوافذ المنازل لعائلات فلسطينية تقطن قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة.

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ويشن المستوطنون هجمات، بشكل يومي، على أحياء مدينة الخليل، ضمن مخطط يستهدف كل الأحياء الفلسطينية في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين