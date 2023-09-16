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المدرب الجديد لفريق الصداقة

16 سبتمبر 2023 . الساعة 21:40 بتوقيت القدس
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فريق الصداقة
غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي الصداقة تعيين الكابتن عمار أبو سليسل مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمستقيل محمود عواد.

وقدم عواد استقالته لمجلس الإدارة أمس، عقب هزيمة الفريق من الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وعمل أبو سليسل مُساعداً لعواد منذ بداية الموسم الحالي، ويعرف قدرات وامكانيات لاعبي الفريق جيداً، مما يُسهل المهمة أمامه.

ويحمل أبو سليسل شهادة تدريب "a"، وسبق له أن عمل مدرباً مساعداً لفريق غزة الرياضي، كما لعب في صفوف المنتخب الوطني لسنوات عديدة، وتدرب تحت قيادة مجموعة من المدربين المحليين والعرب.

ويحتل الصداقة المركز السابع برصيد 4 نقاط فقط، من فوز وتعادل، وتعرض لهزيمتين من خدمات رفح والأهلي.

#الصداقة #أبو سليسل

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