المقاومة تستهدف موقعًا للاحتلال في طولكرم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها واعتداءاتها على الفلسطينيين في عدّة مناطق بالضفة وسط اندلاع مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، مساء اليوم السبت.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام المنطقة الشرقية في بلدة "بيتا" بنابلس، وسط اندلاعِ مواجهاتٍ عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز بصورةٍ كثيفةٍ.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

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وألقى الشباب الثائر الحجارة خلال مواجهةٍ مع قوات الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة في طولكرم.

وكان عشرات المواطنين قد أصيبوا فجر اليوم السبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيت جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 63 مواطناً أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة.

كما أصيب مواطنين برضوض، وآخر بحروق، بينما أخليت ثلاث عائلات من منازلها إثر استهدافها بقنابل الغاز.

وتصدى الشباب الثائر لاقتحام قوات الاحتلال برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة، وصدحت مآذن المساجد بالتكبيرات ومناداة الأهالي للتصدي لعدوان الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين