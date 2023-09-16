إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة "بيتا" جنوبي نابلس

اندلعت، مساء اليوم السبت، في بلدة بيتا جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إنه تعامل مع 22 إصابة اختناقًا بالغاز، خلال المواجهات مع الاحتلال في البلدة.

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وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت بلدة بيتا، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

وتفرض قوات الاحتلال الاسرائيلي حصارا مشددا على القرية منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث أغلقت كافة مداخلها ومخارجها، وتقوم بعمليات اقتحام واسعة النطاق، إثر عملية إطلاق النار على مستوطنين في بلدة "حوارة" المجاورة لها.

المصدر / فلسطين أون لاين