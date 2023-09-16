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تفاصيل إصابة رياض محرز

16 سبتمبر 2023 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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تفاصيل إصابة رياض محرز

كشفت مصادر إعلامية سعودية عن نقل الجزائري رياض محرز نجم الأهلي إلى أحد مستشفيات مدينة جدة، بعد تعرّضه لوعكة صحية، ما جعل الشكوك تحوم بشان قدرته على المشاركة في مواجهة التعاون اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وأوردت القنوات الرياضية السعودية أن محرز نُقِل إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية، دون تقديم تفاصيل أخرى، وأوضح الناقد الرياضي حسن عبد القادر: "حسب معلوماتي، رياض محرز لن يشارك أمام التعاون، ونُقِل قبل قليل إلى أحد المستشفيات".

بالمقابل أشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن الدولي الجزائري أصيب بـ"جرثومة في المعدة" بعد تناوله إحدى الوجبات الشعبية في جدة، لذلك نُقِل إلى المستشفى، ثم غادره بصحة جيدة.

وكتب مشعل العتيبي الإعلامي بجريدة "الرياضية" السعودية، عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا): "محرز تعرّض لوعكة صحية ونُقل إلى المستشفى؛ لكن أموره طيبة، حيث إن نسبة مشاركته باللقاء عالية وسوف يتحدد أمر مشاركته ظُهر اليوم.. الأهم الحضور ودعم اللاعبين معنويًّا والله يكرمنا بالفوز".


وكان محرز قد انتقل في الميركاتو الصيفي الأخير إلى نادي أهلي جدة، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تُوّج برفقته الموسم الماضي 2022-23، بثلاثية تاريخية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

ومنذ التحاقه بالنادي الجداوي، خاض نجم "الخضر" 5 مباريات سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، مسهمًا في تحقيق فريقه 4 انتصارات مقابل هزيمة واحدة في الجولة الماضية ضد الفتح بنتيجة كبيرة قوامها (5-1)، وذلك قبل فترة التوقف الدولي.

المصدر / فلسطين اونلاين
#رياض محرز #الدوري السعودي #الأهلي السعودي

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