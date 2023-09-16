حكومة الوحدة تعلن حالة الطوارئ لمدة عام بالمناطق المنكوبة بليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، السبت، حالة الطوارئ لمدة عام في كامل المناطق الشرقية التي ضربها الإعصار والفيضانات، الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في بيان لمدير المركز التابع لحكومة الوحدة الوطنية حيدر السايح، نشر عبر منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك.

وصرح السايح في البيان بـ"ارتفاع عدد حالات التلوث (التسمم) بمياه الشرب (في درنة) إلى 150 حالة نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي".

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ونبّه إلى أن "مياه الشرب في درنة غير صالحة للاستهلاك ويجب الاعتماد على مصادر أخرى".

وقال إن "المركز قرر إعلان حالة الطوارئ لمدة عام كامل في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد"، مبينا أن "الإجراء يأتي تحسبا لمنع تفشي أي مرض".

وأمس الجمعة، قال السايح في بيان: "رصدنا 55 حالة تلوث (تسمم) بمياه غير صالحة للاستهلاك والشرب في درنة جميعهم أطفال".

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.

والخميس، حذر مدير مركز البيضاء الطبي رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة عبد الرحيم مازق، من كارثة بيئية أشد وطأة في شرق ليبيا جراء تحلل الجثث غير المنتشلة والفيروسات المحتملة في المياه الراكدة بعد انحسار الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

المصدر / الأناضول