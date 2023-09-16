كيف نجا برشلونة من خطة السيتي لخطف لامين يامال؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل مثيرة تخص محاولات مانشستر سيتي لضم الإسباني الشاب، لامين يامال، من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرة إلى أن النادي الكتالوني نجا بأعجوبة من مصيدة فريق بيب غوارديولا لخطف موهبته واستطاع تحصين اللاعب.



واعترف إداري في نادي برشلونة بأن وضع يامال مع برشلونة كان خطيرًا بسبب الإغراءات التي قدمها أحد الأندية المهتمة بضمه إلى جانب لاعب آخر من الفريق، لكن إدارة البلوغرانا استطاعت منع ذلك في اللحظات الأخيرة، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمنع النادي من مجاراة إغراءات الأندية الأخرى.



ويُعَدّ يامال موهبة البارسا البالغ من العمر 16 عاماً، أحد أبرز اللاعبين الذين خطفوا الأضواء في الجولات الأولى من الموسم الجديد، حيث ارتقى بسرعة إلى الفريق الأول، بقيادة تشافي هيرنانديز.



وأكدت "إذاعة راديو ماركا" الإسبانية، أن السيتي بذل جهدًا كبيرًا لمحاولة التعاقد مع لامين يامال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن إدارة برشلونة منعت ذلك في اللحظات الأخيرة.



وقال إنريك ماسيب، مستشار خوان لابورتا لإذاعة ماركا: " كان لامين يامال وبالدي في وضع خطير جعل النادي مهددًا برحيلهما في الميركاتو الصيفي الماضي، لأن هناك ناديًا حاول التعاقد معهما".



ومن جهة أخرى، تطرق المدير الرياضي الجديد للبارسا ديكو، إلى ملف تمديد عقود اللاعبين، وأكد أن خطة النادي هي الاحتفاظ بهما، ومن المتوقع أن يجدد لامين يامال عقده مع برشلونة حتى عام 2026 بسبب صغر سنه، بينما يُتوقع أن يمدد بالدي عقده حتى عام 2028.



وتابع ديكو حديثه قائلًا: "يامال يتمتع بموهبة رائعة، لقد فاجأنا، لقد وضع قدميه على أرض راسخة. لديه جودة فريدة، اليوم نمر بوضع حساس في النادي، هناك العديد من الأبطال الشباب، يبلغ من العمر 16 عامًا، وسيعرف المدرب كيفية التعامل معه ومن المنتظر أن يظل تطوره مستمرًا وسريعًا".



جدير بالذكر أن الإسباني الشاب، ذا الأصول المغربية، أصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل بقميص منتخب إسبانيا الأول بعمر 16 عامًا و57 يومًا، وبات أيضًا أصغر لاعب يبدأ أساسيًا مع برشلونة في الدوري الإسباني (16 عامًا و38 يومًا)، وأصغر لاعب يصنع في الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين (16 عامًا و45 يومًا).