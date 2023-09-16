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غوارديولا يرد على مدرب منتخب إنجلترا بشأن فودن

16 سبتمبر 2023 . الساعة 17:32 بتوقيت القدس
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غوارديولا يرد على مدرب منتخب إنجلترا بشأن فودن

أصرّ بيب غوراديولا مدرب مانشستر سيتي بطل أوروبا ان لاعبه فيل فودن بمقدوره اللعب في عدّة مراكز هجومية، بعد ادعاء غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا ان المهاجم الشاب ليس قادراً على القيام بدور مركزي مع بلاده.

وبعد سؤاله عن تردّده باستخدام فودن في المناطق المركزية في هجومه، أجاب ساوثغيت مطلع الاسبوع "اسألوا بيب".

واعتبر ساوثغيت انه في ظل الدفع بفودن على الأطراف مع بطل إنكلترا وأوروبا، من الصعب عليه الاعتماد على ابن الثالثة والعشرين في قلب الهجوم خلال المباريات الدولية.

ولم يختبر فودن الموسم الماضي أفضل فتراته، رغم احراز سيتي ثلاثية تاريخية.

وعن دور لاعبه، كان غوارديولا داعماً قبل مواجهة وست هام في الدوري المحلي "تربطني علاقة رائعة بغاريث. تعليق مني؟ لا اتفق معه واتفق معه تماماً".

تابع "عندما تلعب على الطرف يكون الدور مختلفاً تماماً، لكنه يعلم، وأنا أعلم ان فيل بمقدوره اللعب في كل المراكز الهجومية، في الوسط، الطرف الأيمن، الأيسر ووراء المهاجمين".

أردف "لكن كما قال غاريث، في الأدوار المركزية يكون الدور مختلفاً تماماً، خصوصاً من دون الكرة. أحياناً لا يتعيّن عليك أن تكون ذكياً كي تقرأ ما يحدث كل لحظة".

أضاف "لكن المهم أن فيل قادر على اللعب في المراكز الهجومية الخمسة دون أي مشكلة، وهذه ميزة كبيرة له".

شرح المدرب الإسباني الفذّ "شاهدت الودية ضد اسكتلندا. بدأ يلعب على الجهة اليمنى، لكنه تحرّك وأمضى معظم الوقت في الداخل. لذا يتحرّك اللاعبون يميناً، يساراً، الى الداخل والخارج. في نهاية المطاف ليست مشكلة كبيرة".

ويعود غوراديولا في مواجه وست هام، بعد غيابه آخر مبارتين، لتعافيه من جراحة في ظهره في إسبانيا. حافظ فريقه على سجل كامل بقيادة مساعده خوانما ليو.

#غوارديولا #منتخب إنجلترا #فودن

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