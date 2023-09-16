رونالدو يقاضي يوفنتوس بسبب مستحقاته أثناء "كورونا"

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، قرر رفع دعوى قضائية ضد ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، بسبب عدم دفع أجوره خلال جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، يريد المهاجم البرتغالي الحصول على ما يقارب من 21.2 مليون دولار، وهو المبلغ الصافي الذي وعد به النادي عندما وافق على تأجيل راتبه أثناء الإغلاق.

اقرأ أيضا: تألق إسلام سليماني في ظهوره الأول بالدوري البرازيلي

ووافق لاعبو يوفنتوس على تأجيل رواتبهم لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من مارس/ آذار 2020 وحتى أبريل/ نيسان 2021 حيث كان النادي يعاني ماليًا، ولكن تم أيضًا إبرام اتفاقيات فردية مع اللاعبين.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو بدأ التحرك بالفعل في هذا الاتجاه بعد أن طلب المستندات ذات الصلة بهذه القضية من مكتب المدعي العام في تورينو.

وأمضى رونالدو ثلاث سنوات في تورينو بعد مغادرته ريال مدريد في 2018، وسجل خلالها 101 هدف في 134 مباراة مع يوفنتوس، وساهم مع "السيدة العجوز" في الفوز بلقبين في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، قبل أن يرحل لمانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين