تنويه مهم من شركة الكهرباء بشأن خروج أحد الخطوط عن الخدمة

أفادت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، بتعطل مفاجئ أصاب أحد الخطوط المغذية لمحافظة شمال قطاع غزة من الداخل الفلسطيني المحتل، مشيرةً إلى أن ذلك أثر على الحصص الكهربائية في جميع المحافظات.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الشركة، اليوم السبت، نوّهت خلاله بحدوث خلل في خط جباليا الذي يغذي محافظة الشمال والواصل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن الخلل المفاجئ أصاب الخط بحدود الساعة 11:30 صباحًا، دون معرفة أسباب ذلك.

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وبيّنت الشركة أن طواقمها الميدانية تعمل في الوقت الحالي على اكتشاف مسببات العطل، من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة، مشيرة إلى أن فقدان الخط أثر على حصص الكهرباء الواصل إلى جميع المحافظات، خاصة أن الطاقة الكهربائية المتدفقة عبر الخط تبلغ نحو 12 ميجاوات.

المصدر / فلسطين أون لاين