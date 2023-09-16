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شباب رفح يفاوض مدرب من خارج غزة

16 سبتمبر 2023 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
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شباب رفح يفاوض مدرب من خارج غزة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

يعقد مجلس إدارة نادي شباب رفح، اجتماعًا طارئًا مساء السبت، لدراسة استقالة الكابتن أحمد عبد الهادي، عقب خسارة الفريق أمام خدمات رفح في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ودخل نادي شباب رفح في مفاوضات مع الكابتن مصطفى نجم لتولي مهمة تدريب فريق الكرة، بانتظار الرد خلال ساعات بالموافقة أو الرفض.

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ويشرف نجم على تدريب فرق الناشئين بنادي الزمالك حاليا، وسبق له تدريب عدة فرق في غزة، أبرزها الصداقة والشاطئ والأهلي وغزة الرياضي والزوايدة وشباب رفح.

ويعمل مجلس إدارة الشباب على ترتيب أوراق فريق الكرة، في ظل تراجع نتائج الفريق وتلقيه هزيمتين في 4 جولات، حيث لم يحصد الفريق سوى 4 نقاط فقط.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة قرارات جديدة لإدارة الشباب، من بينها تخص الجهاز الفني سواء بتجديد الثقة أو تعيين مدرب جديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شباب رفح #مدرب #دوري غزة

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