تحذير من ارتقاء الأسيرين فسفوس وخلوف

حذرت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، اليوم السبت، من ارتقاء الأسيرين سلطان خلوف وكايد الفسفوس نتيجة لتردي حالتهما الصحية، بعد 45 يوما من الإضراب عن الطعام.

وقالت الجمعية "إن المعتقلين الإداريين خلوف والفسفوس يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري لليوم الـ 45 على التوالي".

ودعت الجمعية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر "للقيام بزيارة عاجلة ومطالعة المؤسسات الدولية بصورة الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى المضربين".

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يُشار إلى أنّ الفسفوس يبلغ من العمر (34 عاما) وهو من مدينة دورا في الخليل جنوب الضفة، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في 2/5/2023، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار، وبداية حزيران المنصرم، واستمر لمدة 9 أيام.

ولفت، نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل أربعة أشقاء له -الفسفوس- إداريا، وجميعهم أسرى سابقون، وهو متزوج وأب لطفلة.

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أما المعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عاما) من بلدة "برقين" في جنين شمال الضفة الغربية، تحتجزه سلطات الاحتلال في عيادة سجن الرملة، حيث يعاني أوضاعا صحية صعبة، وقد جرى نقله عدة مرات إلى مستشفى مدني.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت اعتقاله في 3 آب/اغسطس 2023، علما أنّه صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور وجرى تثبيتها، كما وأرجأت محكمة الاحتلال إصدار قرار بشأن الاستئناف الذي تقدمت به محاميته ضد اعتقاله الإداريّ مؤخرًا.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من (5200)، من بينهم (1264) معتقلًا إداريّا بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات، وذلك بحسب أخر المعطيات لنهاية آب/أغسطس المنصرم.

المصدر / فلسطين أون لاين