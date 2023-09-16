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بذريعة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

16 سبتمبر 2023 . الساعة 14:20 بتوقيت القدس
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الحرم الإبراهيمي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين، بذريعة الأعياد اليهودية.

وقال مدير الحرم غسان الرجبي، خلال تصريحات صحفية: إن "إغلاقه يأتي ضمن التقسيم الزماني والمكاني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم".

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وأوضح أن الاحتلال "يغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين، مشيرا إلى ان الاحتلال قرر إغلاقه هذا العام بتواريخ: 16 و20 و24، و25 من الشهر الجاري".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرم الإبراهيمي #الأعياد اليهودية #البلدة القديمة في الخليل #مواقيت الصلاة

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