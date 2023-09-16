روسيا تُسقط طائرتين مُسيرتين أوكرانيتين جنوب غرب روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسي، اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين الليلة الماضية في مقاطعتي تفير وكالوغا جنوب غربي روسيا.

وأوضحت في بيان صحفي، أن أنظمة الدفاع الجوي أحبطت مخططا أوكرانيا لشن هجوم بطائرتين مسيرتين على أهداف في الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن الدفاعات الروسية أحبطت الخميس الماضي، هجومًا أوكرانيًا على سفينة الإنزال الصاروخية الروسية "ساموم" بزورق مسير في البحر الأسود.

وفي سياق آخر، قال سكرتير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف: إن" بلاده ستحصل قريبا على دبابات "أبرامز" من الولايات المتحدة، وتتوقع أن يكون عددها أكثر من 10".

وأضاف دانيلوف في حديث لـ"الإذاعة الأوكرانية: "فيما يتعلق بتوريد أثقل الدبابات التي يبلغ وزنها 80 طنا، ستصل إلى البلاد في القريب العاجل، وشركاؤنا في الولايات المتحدة لا يخذلوننا. في المستقبل القريب ستدافع هذه الدبابات عن بلادنا"، مشيراً إلى أن كييف ستحصل على أكثر من 10 دبابات "أبرامز".

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وفي السياق، أعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موسكو بوريس ميشيل، استعداد الصليب الأحمر للوساطة بين روسيا وأوكرانيا في تبادل الأسرى إذا طلب الطرفان ذلك.

وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا نلتقي بانتظام مع مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، ونبحث قضايا مختلفة بينها مسألة الأسرى والمفقودين، وحماية المدنيين. ولا تشارك اللجنة الدولية في تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا لكننا مستعدون للعمل كطرف محايد، ووسيط، إذا طلب منا ذلك".

وعقدت موسكالكوفا اجتماعا مع ميشيل وموظفيه مؤخرا تمت خلاله مناقشة قضايا زيارة السجناء، وتبادل المعلومات حول مساعدة المدنيين الذين يرغبون في لم شملهم مع أقاربهم في أوكرانيا وروسيا.

المصدر / وكالات