خلال أغسطس.. 23 قتيلاً و89 عملاً إجرامياً في الداخل المحتل

بلغت جرائم القتل خلال شهر أغسطس/آب الماضي، حسب ما رصده مركز معلومات فلسطين -مُعطى-، (23) جريمة قتل، أبرزها جريمة القتل الجماعي في قرية أبو سنان بالجليل بتاريخ 24/8/2023 والتي راح ضحيتها (4) قتلى من فلسطينيي الداخل، من بينهم غازي صعب، المرشح لرئاسة المجلس المحلي في أبو سنان.

وجاءت تلك المجزرة - وفق المركز ذاته- بعد يوم من مقتل المدير العام لبلدية الطيرة عبد الرحمن قشوع بجريمة إطلاق نار في المدينة.

وأفاد "مُعطى" بأن الأعمال الإجرامية داخل الوسط (العربي) الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ عام 1948، بلغ (89) عملاً إجرامياً، تنوَّعت ما بين إطلاق نار وحالات طعن ودهس وأعمال عنف، رصد منها مركز -معطى- (70) جريمة إطلاق نار، و(16) جريمة عنف، و(2) جريمة طعن، و(1) جريمة تفخيخ سيارة بعبوة ناسفة في الداخل المحتل.

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وسجَّل الجليل المحتل النسبة الأعلى لأعمال الجريمة، حيث بلغت (19) جريمة، أعقبه النقب وحيفا، بواقع (16، 14) جريمة على التوالي، وفق المركز ذاته.

وفي السياق، دعت قيادات وشخصيات وطنية، فلسطينيي الداخل المحتل، إلى وقف نزيف الدماء وحقنه، محمّلين الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تفشي الجريمة والمجرمين، وناشدوا الطبقات السياسية والفكرية والحزبية وجميع أهالي الداخل بضرورة تركيز اهتماماتهم في حماية النسيج الوطني الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر.

من جهتها؛ دعت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية والأحزاب الفاعلة، لتبني نموذج “لجان الحراسة الشعبية” بدلًا من الاعتماد على الشرطة الإسرائيلية، والبحث عن طرق ووسائل لحماية المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين