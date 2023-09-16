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في الذكرى الــ(41) لمجزرة صبرا وشاتيلا

"دائرة اللاجئين": مجزرة صبرا وشاتيلا ستبقى خيمة ثقيلة على رؤوس مجرميها

16 سبتمبر 2023 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
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جزار صبرا وشاتيلا شارون

أكدت دائرة اللاجئين واللجان الشعبية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس استمرارها في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وعلى عدم تقديمهم للعدالة.

وقالت في بيان صحفي وصل "" :" إن الحركة في الذكرى 41 لمرور مجزرة صبرا وشاتيلا، التي شهدتها فلسطين والتي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني بقيادة السفاح شارون وقادة سياسيين آخرين، نؤكد على مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة".

وأضافت: "مجزرة صبرا وشاتيلا ستبقى خيمة ثقلت على رؤوس المجرمين الصهاينة ومن ساندهم"، مشدّدةً على أن جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

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وأوضحت الدائرة أنها ستواصل ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة والعمل على تقديمهم للعدالة، حيث لا مكان لهم في مجتمع القانون والعدالة.

وجدَّدت دائرة اللاجئين واللجان الشعبية دعمها لأهالي فلسطين في مسار تحقيق حقوقهم الوطنية واستعادة حريتهم، منبّهةً على أهمية الصمود والمقاومة في وجه الاحتلال الصهيوني.

وأشادت بدور الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يواصلون نضالهم من أجل حريتهم وكرامتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #جرائم الاحتلال #حركة حماس #صبرا وشاتيلا

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