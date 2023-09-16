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كيم يلتقي وزير الدفاع الروسي في فلاديفوستوك

16 سبتمبر 2023 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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كيم يلتقي بشويغو في وزير الدفاع الروسي في فلاديفوستوك

وصل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، السبت، إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس"، إن كيم الذي يزور روسيا منذ الثلاثاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كوفيد-19 وصل إلى مطار كنيفيتشي في فلاديسفوستوك آتيا من كومسومولسك-نا- أموري حيث زار الجمعة مصانع طيران.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن شويغو عرض على كيم صواريخ كينجال الروسية الفرط صوتية وثلاث طائرات استراتيجية.

وقالت وكالات الأنباء الروسية: "إن كيم وشويغو توجَّها إلى الميناء في مدينة فلاديفوستوك لمشاهدة الفرقاطة، مارشال شابوشنيكوف، التي تنتمي للأسطول الروسي في المحيط الهادي.

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والأربعاء، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن كيم سيحضر في فلاديفوستوك "عرضًا لأسطول المحيط الهادئ التابع لروسيا.

وسيزور كيم أيضًا "جامعة الشرق الأقصى الفدرالية وبعض منشآت جامعة العلوم الروسية من بينها مختبرات تعمل على علم الإحياء البحري"، على ما قال بوتين للتلفزيون الروسي.

والأربعاء، التقى الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي، في فوستوتشني على بعد ثمانية آلآف كيلومتر شرق موسكو.

ووجَّه كيم دعوة لبوتين لزيارة كوريا الشمالية لكن لم يُوقع أي اتفاق بين البلدين على ما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.

المصدر / وكالات
#روسيا #كوريا الشمالية #كيم جونغ

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