"الرشق" يبارك للأسير خليل عواودة حريته من سجون الاحتلال

بارك عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، الأسير خليل عواودة حريته من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد خوضه إضرابًا عن الطعام لمدَّة 172 يومًا رفضًا للاعتقال الإداري.

وبعث الرشق، في بيان صحفي صدر عنه صباح اليوم السبت، التحية "لأبناء شعبنا في بلدة إذنا غرب الخليل، لاستقبالهم الحاشد للأسير البطل عواودة، مشيدًا بصمود وثبات أسرانا في السجون أمام إجراءات وغطرسة الاحتلال"، ومؤكداً في الوقت ذاته وقوف قيادة حركة "حماس" والشعب الفلسطيني إلى جانب الأسرى في معركة الحرية والخلاص من الاحتلال.

وأفرجت سلطات الاحتلال، أمس الجمعة، عن الأسير خليل محمد عواودة (41 عامًا) وهو أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من بلدة إذنا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد اعتقال دام لـ21 شهرًا.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عواودة بتاريخ ٢٧ ديسمبر عام ٢٠٢١، وخاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، استمر ١٧٢ يومًا.

المصدر / فلسطين أون لاين