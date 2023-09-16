الطقس: درجات الحرارة مستقرة حول معدَّلها العام

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدَّلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس السبت 16 سبتمبر

وهذه الليلة؛ يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأحد 17 سبتمبر

ويوم غدٍ الأحد، يكون الجو صافيًا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدَّلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الإثنين 18 سبتمبر

وأما الإثنين، فيكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدَّل العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 19 سبتمبر

والثلاثاء المقبل، ويكون الجو صافيًا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدَّل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين