“بايدن" و"نتنياهو" يلتقيان الأربعاء المقبل في نيويورك

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان”، أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” سيلتقيان يوم الأربعاء القادم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب القناة 12 العبرية، قال “سوليفان”: “سيناقش بايدن ونتنياهو مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية، مع التركيز على القيم الديمقراطية المشتركة بين البلدين ورؤية المنطقة أكثر ازدهاراً”، مشيراً إلى سلسلة من القادة الذين سيلتقون “بايدن” على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء.

وأضاف: "الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” سيجتمع مع “بايدن” في اليوم التالي في البيت الأبيض بواشنطن.

اقرأ أيضاً: غانتس يدعو نتنياهو لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة

وسئل سوليفان عما إذا كان الرئيس "بايدن" سيجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة جهود التطبيع مع الاحتلال، فأجاب: “لست على علم بأن ولي العهد سيأتي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن ليس لدينا اجتماع مخطط له معه الأسبوع المقبل”.

وتستغرق زيارة "نتنياهو" ستة أيام سيخلفه في منصب رئيس الوزراء بالوكالة وزير (قضاء) "ياريف لفين".

يستعد نتنياهو لسلسلة من الاجتماعات السياسية خلال زيارته للولايات المتحدة، إلى جانب جولة مع الملياردير “إيلون ماسك” في مصنع تسلا، كما تستعد منظمات الاحتجاج لزيارة “نتنياهو” المخطط لها، وسينطلق “نتنياهو” ويهبط في كاليفورنيا، حيث سيلتقي “ماسك”، ومن المتوقع أن يلتقي لاحقاً برؤساء الجاليات اليهودية الأمريكية.

المصدر / فلسطين أون لاين