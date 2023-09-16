إخماد 37 حريقًا دون تسجيل خسائر بشرية شمالي الجزائر

قالت إدارة الحماية المدنية بالجزائر، إن فرقها أخمدت 37 حريقا منذ الجمعة وحتى صباح السبت في 9 ولايات شمالية، فيما تتواصل عمليات مواجهة حريقين بتيزي وزو وبجاية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وحسب بيان للحماية المدنية (الدفاع المدني)، فإن فرقها "قامت يوم أمس (الجمعة) بإخماد 37 حريقا من أصل 39، بولايتي تيزي وزو (18 حريقا)، وبجاية (11 حريقا) وكذا عدة حرائق بولايات برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، خنشلة، قالمة، جيجل، وتبسة"، وهي ولايات تقع شمالي البلاد.

وحسب نفس المصدر، "تتواصل لحد الآن جهود إخماد حريقين بكل من ولايتي تيزي وزو"، دون تسجيل خسائر بشرية.

وذكر البيان أن "إخماد هذه الحرائق تم بالاستعانة بفرق للتدخل من ولايات مجاورة إلى جانب طائرتين قاذفتين للمياه ومروحيات".

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، خلفت حرائق غابات تقع شرق العاصمة الجزائرية 34 قتيلا بينهم 10 عسكريين، وحوالي 194 مصابا وسجلت ولاية بجاية الساحلية الحصيلة الأعلى بمصرع 16 شخصا من عائلة واحدة.

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بدوره، أعلن مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر، العقيد نور الدين فدي، الليلة الماضية عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات.

وقال العقيد فدي للتلفزيون الجزائري إن "مصالحه سخرت رتلا متنقلا لإخماد الحريق، بالإضافة إلى أرتال دعم من الولايات المجاورة على غرار البويرة وسطيف وبرج بوعريريج".

ولفت إلى أنه "حتى الساعة لم يتم تسجيل أيّة خسائر بشرية كانت أم مادية، خاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر"، مضيفا "نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق".

وفي 24 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.

المصدر / وكالات