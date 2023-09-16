اقتحامات ومداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 16 أيلول، 2023، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، اعتقلت تلك القوات عددا من المواطنين.

وفي السياق، شهدت بلدة بيتا جنوب نابلس، عملية اقتحام واسعة، وسط مواجهات مع عشرات الشبان الذين رقوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأعلنت مصادر طبية، إصابة العديد من المواطنين بالاختناق في البلدة بفعل إغراقها بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

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وكذلك داهمت قوات الاحتلال، عشرات المنازل، وقامت بتفتيشها وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني.

كما اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط مواجهات مع الشبان.

وفي مدينة الخليل، شهد مخيم العروب شمال المدينة، أحداث مماثلة.

المصدر / فلسطين أون لاين