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الاحتلال يسلم المرابطة خويص قرارًا بالإبعاد عن الأقصى أسبوع

16 سبتمبر 2023 . الساعة 06:19 بتوقيت القدس
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المرابطة المقدسية نفيسة خويص

سلمت مخابرات الاحتلال يوم أمس الجمعة، المرابطة المقدسية نفيسة خويص، قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتمديد، قبل إخلاء سبيلها من مركز القشلة.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت المرابطة خويص أثناء خروجها اليوم من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، واقتادتها إلى مركز شرطة باب الأسباط، ثم نقلت إلى مركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وتعرضت خويص للإبعاد عن المسجد الأقصى عدة مرات، واقتحمت قوات الاحتلال منزلها في الطور قبل يومين، وسلمتها استدعاء للتحقيق في مركز القشلة.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابا من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد تفتيشه والاعتداء عليه وطرحه أرضا.

المصدر / وكالات
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