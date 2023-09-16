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قاسم: قصف الاحتلال لغزة واستهدافه المتظاهرين سلوك إجرامي لن يردع شعبنا

16 سبتمبر 2023 . الساعة 00:25 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة، إن الاحتلال "يواصل ارتكاب جرائمه ضد شعبنا في كل مكان واليوم استهدف المتظاهرين السلميين والصحفيين بطريقة همجية وكذلك قصفه بالطائرات".

ووصف قاسم، قصف قوات الاحتلال لمرصد للمقاومة، واستهداف المتظاهرين قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، بأنه "سلوك إجرامي".

وأوضح قاسم: "هذا جزء من السلوك الإجرامي النازي ضد شعبنا الفلسطيني، وهذا الإجرام لن يردع شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع لاسترداد حقوقه".

ونوَّه إلى أنه "من حق شعبنا ممارسة كل أساليب النضال ضد الاحتلال وعدوانه على المقدَّسات والأقصى وعلى الأسرى وتصعيد عدوانه على أهلنا في الضفة واستمرار حصار غزة".

هذا وأصيب 12 فلسطينيًّا مساء أمس الجمعة، على إثر تفريق جيش الاحتلال تظاهرات قرب السياج الفاصل، فيما قصف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرقي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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